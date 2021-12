Concertgebouw: "Tickethouders persoonlijk contacteren"

In het Brugse Concertgebouw is donderdag December Dance begonnen. De programmatie blijft behouden, maar vanaf maandag 6 december zal het voor 200 mensen zijn. Tickethouders worden persoonlijk en asap verwittigd. Een hele klus.

Alle voorstellingen van December Dance van vandaag vrijdag tot en met zondag 5 december gaan door zoals gepland. "Alle voorstellingen blijven in de meest veilige omstandigheden plaatsvinden," benadrukt het Brugse Concertgebouw.

Vanaf maandag 6 december treden de verstrengde maatregelen in die de overheid vandaag bekendmaakte. Vanaf dan gaan de voorstellingen van December Dance door met een maximum van 200 personen per voorstelling.

Voor grote voorstellingen (waar meer dan 200 personen verwacht worden), zal het Brugse Concertgebouw alle tickethouders persoonlijk en asap contacteren. Zij zullen hun tickets kunnen teruggeven via de accountomgeving op de website van het Concertgebouw of de ticketwaarde doneren. Waar mogelijk wordt de voorstelling terug in verkoop geplaatst voor de maximale capaciteit van 200 personen. Hierbij geeft de organisatie de eerste kans aan vroegere tickethouders om nieuwe tickets te kopen.