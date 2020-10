Concertzaal kursaal Oostende breidt fors uit

Een zaal die door middel van een technisch systeem in een handomdraai kan omgebouwd worden van een klassieke theaterzaal met 2.030 zitjes naar een concertzaal tot 3.150 personen, een combinatie van zittend en staand publiek. Hierdoor kan Oostende een nieuw type bands, artiesten of producties aantrekken. De concertzaal bestaat op vandaag uit 2.030 zetels waardoor enkel voorstellingen kunnen doorgaan met een zittend publiek. Door de capaciteit en de opstelling stoot de organisatie vaak op beperkingen naar programmatie toe. Veel Rock- en Popoptredens en voorstellingen voor een jonger publiek vallen regelmatig uit de boot omdat een staande setting bijvoorbeeld niet mogelijk is of omdat een capaciteit van 2000 mensen niet voldoende is.

Congressector

De multifunctionaliteit van het nieuwe systeem in de concertzaal zal ook voor nieuwe opportuniteiten zorgen binnen de congressector. De totale investering van het project omvat een budget van 15 miljoen euro, waarvoor er een éénmalige subsidie van 9 miljoen toegekend werd door Vlaanderen binnen in het relanceplan van Minister President Jambon. “Wij zijn bijzonder trots op de erkenning door Vlaanderen als Flanders Heritage Venue en dragen op deze manier met het Kursaal zeker bij om Vlaanderen in de markt te zetten binnen de internationale congresorganisaties. Zo creëren we extra opportuniteiten voor lokale ondernemingen zoals bvb hotels”, aldus Peter Craeymeersch, Algemeen Directeur Kursaal Oostende en Toerisme Oostende.

Steunpilaar voor relance

“De eventsector is op vandaag één van de zwaarst getroffen sectoren door Covid-19. De nieuwe opportuniteiten die deze multifunctionele concertzaal met zich meebrengt, vormen een steunpilaar voor de relance van deze sector, maar ook voor andere sectoren die het moeilijk hebben zoals onze horeca. We willen dan ook zo snel mogelijk starten met de werken en 2021 maximaal benutten om ons voor te bereiden op de toekomst.” zegt burgemeester Bart Tommelein. “Met deze stevige investering van 15 miljoen euro wordt het Kursaal de grootste zaal ten westen van Antwerpen en Brussel".