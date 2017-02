Confettiverbod op Carnaval Menen

Volgens de stad is de confetti moeilijk op te ruimen, en blijft die dus vaak lang liggen. Dat is niet milieuvriendelijk, en het zorgt ook voor klachten van buurtbewoners. Schepen van feestelijkheden Laurent Coppens: "We stellen dus vast dat na zelfs 3 maanden er nog altijd confetti in de goot of op het voetpad blijft liggen, en vooral als het nat is, is het onmogelijk om die confetti te verwijderen. Het is storend, want ’t is papier dat op de openbare weg blijft liggen. We vragen aan onze inwoners om niet zomaar papier op de grond te gooien. En als je er zelf niet in slaagt om dat op te ruimen, is het wenselijk om sturend op te treden." Wie zich niet aan de regels houdt, kan zich aan maatregelen verwachten. "Ik ga uit van een positieve benadering. Carnavalisten zijn ook mensen met verantwoordelijkheid. Maar natuurlijk, als er mensen van slechte wil zijn, dan kunnen we ze uit de stoet halen. Maar dat zijn geen zaken denk ik die we moeten doen", zo besluit Laurent Coppens.

De carnavalsverenigingen in Menen reageren teleurgesteld, want carnaval zonder confetti, dat is als een café zonder bier, klinkt het. Eddy Demeyere van de Orde van de Kandeeleters: "In de wereld van nu zijn er meer en meer onverdraagzame mensen, en dat is een van de redenen. We kunnen er wel begrip voor opbrengen, maar we vinden het wel spijtig."

In andere carnavalsgemeentes als Zwevezele, Blankenberge of Knokke-Heist komt er voorlopig geen confettiverbod.