In de haven van Zeebrugge is de LNG-terminal van Fluxys de belangrijkste verdeler van gas in Noordwest Europa. In de terminal meren ook schepen aan vanuit Rusland maar die toevoer is eerder beperkt.

Het gas per schip komt vooral uit Qatar. Vanuit Noorwegen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk komt het gas toe in pijpleidingen. De buffertanks in Zeebrugge hebben een capaciteit van 9 miljard kubiek LNG per jaar.

De haven vreest door de oorlog voorlopig geen bevoorradingsproblemen.

