Congoreeks (2): West-Vlamingen helpen mee om levensdroom Reginald Moreels waar te maken

In onze Congoreeks staan we verder stil bij de levensdroom van Reginald Moreels. Want die is door veel mensen waargemaakt. Heel wat artsen en verpleegkundigen uit onze ziekenhuizen maar ook bedrijfsleiders, architecten, technici en vrijwilligers sprongen bij.

Het expertisecentrum voor kwalitatieve chirurgie en verloskunde in Beni kwam er door de vzw Unichir met zetel in Bredene. Beni telt ruim 1 miljoen mensen en is een blinde vlek voor hulpverleners omdat rebellengroepen er terreur zaaien. Dr. Moreels heeft er wel al 26 missies opzitten en zag de nood aan medische hulp. De vzw Unichir die hij oprichtte, wil gaan waar niemand anders gaat. Jan Goossens, directeur Unichir: “Dokter Moreels heeft tijdens zijn vorige missies gezien dat veel mensen er erg aan toe waren. Dus hebben de jonge artsen er alle baat bij dat zij een goeie opleiding krijgen om de basischirurgie te doen.”

Veel steun

Unichir kreeg van alle kanten steun. Er is jaren gewerkt en nu staat het centrum er. Alle inspanningen hebben geloond. AZ St-Jan in Brugge belooft aan Unichir 3 jaar financiële, logistieke en medische steun. Dirk De fauw, voorzitter werkgroep AZ St-Jan Brugge: “We willen geneesheren sturen naar hier sturen die helpen bij operaties, ook verpleegkundigen en technici. Iedereen is welkom om een bijdrage te doen als vrijwilliger om dit nieuwe centrum draaiend te maken.”

En er komt ook een lijn voor medisch overleg tussen AZ Sint-Jan in Brugge en het Unichircentrum in Beni. Birgit Loveniers, anesthesiste AZ St-Jan Brugge: “Waarbij we de moeilijke casussen gaan bespreken en dan ons advies kunnen doorgeven via teleconferentie, via de multimediakanalen. De aanwezigheid zal niet altijd noodzakelijk zijn maar sowieso zullen de chirurgische disciplines, als we dat verder uitbouwen, nu en dan toch fysiek aanwezig zijn.”

Toekomst

De toekomst voorbereiden is dus een must. Cédric Kalongo is een jonge arts die met de steun van Unichir start met z’n studies orthopedische chirurgie in Uganda. Cédric Kalongo, orthopedist in opleiding: “Ik ben erg enthousiast want het is iets dat belangrijk is voor de bevolking. Nu stel ik in de praktijk vast dat de resultaten niet altijd geslaagd zijn, door een gebrek aan personeel en een goeie techniek.”

