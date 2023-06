Congoreeks: Het vuur brandt nog bij Reginald Moreels, hij opent een medisch centrum in Beni

Het centrum ligt in Beni, in Oost-Congo waar heel wat rebellengroepen actief zijn die de bevolking aanvallen en terroriseren. Beni is een plek waar Dr. Reginald Moreels en z’n vzw Unichir met zetel in Bredene, een droom hebben waargemaakt. “Het is een levensdroom die 5,6 jaar geleden is opgekomen tijdens de nacht. Ik was in de streek aan het werk. Het is een streek waar niemand naar komt omdat het beschouwd wordt als een rode gevarenzone met een aanslepend conflict. Ik dacht: we moeten hier een gespecialiseerd centrum in chirurgie en verloskunde opstarten.”

Middelen en mensen zijn in verschillende ziekenhuizen verzameld en plannen zijn uitgetekend. De bouwwerken zijn nu achter de rug en binnenkort kunnen de eerste patiënten hier hulp krijgen. Er kunnen gelijktijdig 3 operaties worden uitgevoerd.

(lees verder onder de foto)

Moreels wil nog twee jaar zelf opereren

Dr. Reginald Moreels is 73 maar het vuur blijft branden. “Als je in de herfst van je leven bent, denk je: dit is mijn laatste levensdroom. Dat zal ook zo zijn. Ik moet ook zorgen dat de eerste twee jaar goed starten. En ik hoop dat ik dat mag meemaken. Ik ga nog zelf aan de slag. Ik begin op 7 augustus te opereren.”

Op termijn moet het een Congolees centrum worden met Congolese artsen en verpleegkundigen.