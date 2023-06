Congoreeks(3): Dominique Persoone heeft succesvolle chocoladefabriek aan rand van Virungapark

In onze Congoreeks gaan we vandaag naar het wereldvermaarde Virungapark met z’n unieke fauna en flora. Aan de rand van het park, in Mutwanga, heeft niemand minder dan de Brugse chocolatier Dominique Persoone een succesvolle chocoladefabriek.

De Belgische prins Emmanuel de Merode is directeur van het park. Hij overleefde een aanslag door rebellen. Bijna 250 van z’n parkwachters niet. Piloot Anthony Caere uit Damme werkt er en riep de hulp in van z’n dorpsgenoot Dominique Persoone. Anthony Caere, piloot Virungapark: "Het is een jaar of 3 geleden dat we samen met Emmanuel rond het kampvuur zaten en dachten: hoe kunnen we nog meer gebruik maken van de stroom van de waterkrachtcentrale? Toen dachten we aan een metaalsmelterij of dergelijke. Toen kwam het idee: er is veel cacao in de streek, misschien kunnen we een chocoladefabriek starten."

Dominique Persoone is niet vies van een avontuur en hapte toe. De chocoladefabriek kreeg vorm en draait op volle toeren. Dominique Persoone, chocolatier: "We mengen dit met melkchocolade. Zo is het goed gesuikerd met karamel. En we vullen ze opnieuw, dat is zoals het hoort."

Zaken draaien goed

En de zaken gaan bijzonder goed. Deze chocoladefabriek draait nu ruim twee jaar en barst zelfs uit z’n voegen. Chocolade was voor veel Congolezen een onbekende lekkernij maar dat is gekeerd en nu wordt de productie opgedreven. Hier komt een volledig nieuwe lijn met meer jobs en een vertienvoudiging van de productie. Veel weduwes van vermoorde parkwachters uit het Virungapark kregen hier een job.

Alle winst gaat bovendien naar het park en de mensen in de buurt. Anthony Caere, piloot Virungapark: "Alle geld gaat naar het park en de mensen. De mensen krijgen een eerlijke prijs voor hun cacao, de fermentatie gebeurt op een goeie wijze hier. En al de weduwen van onze rangers worden hier tewerkgesteld. Ze pakken de chocolade in onder leiding van Dominique Persoone die alles goed in de gaten houdt. We kunnen een fantastisch product leveren."

