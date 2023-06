Congoreeks(4): Dimitri Moreels leidt cacao- en koffiefabriek in rebellengebied

We keren voor het laatst terug naar Congo en gaan mee met Dimitri Moreels die er een fabriek bouwde voor de cacao- en koffieteelt. Met goeie producten streeft hij naar betere prijzen voor de boeren. Maar dat is niet zonder risico. Het wemelt er van de rebellen. Vaak laten mensen er het leven.

De site van Mutwanga vlakbij het Virungapark kennen we van de chocoladefabriek van Dominique Persoone maar die staat er niet alleen. In een andere loods verderop is er nog heel wat activiteit met Dimitri Moreels als drijvende kracht. Hij is de zoon van dokter Réginald Moreels en al tien jaar ondernemer in Oost-Congo. Cacao, koffie, papaja en chiazaad van boeren uit de buurt worden hier verwerkt. Zo wordt de verse cacao die van de boeren komt eerst een week gefermenteerd en daarna gedroogd in de zon.

Rebellen gaan genadeloos te werk

De koffieprijzen kunnen nogal schommelen en vaak zijn de boeren daar de dupe van. Met een goeie kwaliteit stijgen de kansen op een betere prijs. En dat is alweer goed voor het Virungapark en de boeren in de buurt. Maar op een rustig leventje moeten ze hier voorlopig niet rekenen. Enkele nachten geleden zijn hier in een dorp vlakbij 12 mensen gedood. Nog een 40-tal volgden er de dag erop in een vluchtelingenkamp in Bunia.

