Conner Rousseau bekroont West-Vlamingen tot winnaars van de grootste schrijnwerkerswedstrijd van het land

Lander Vannieuwenburg van het KTA Brugge (BSO) en Remi Impe van BuSO De Ster in Tielt (BuSO) zijn net als Merel Van den Bergh van het GITOK Kalmthout uitgeroepen tot winnaars van de Vlaamse Houtproef, de grootste schrijnwerkerswedstrijd van ons land. Conner Rousseau overhandigde de trofee.

Aan de wedstrijd namen 875 leerlingen uit 58 scholen van over heel Vlaanderen deel. De leerlingen uit de richting hout of schrijnwerkerij in de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs (BuSO / BSO / TSO) kregen één dag tijd om een werkstuk te maken dat ze vooraf niet kenden.

Dit jaar was de opdracht een onregelmatig houten tafeltje maken. Het stuk was zo ontworpen dat de leerlingen verschillende houtbewerkingstechnieken moesten toepassen (zowel manueel als machinaal) en met verschillende houtsoorten moeten werken.

Uitreiking door Rousseau

Een vakjury van ervaren schrijnwerkers evalueerde vervolgens de werkstukken en riep per provincie een winnaar uit. Die winnaars stootten door naar het tweede luik van de wedstrijd, waarbij stukken uit heel Vlaanderen met elkaar vergeleken werden. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau overhandigde de trofeeën aan de winnaars per studierichting over heel Vlaanderen. (BuSO / BSO / TSO).

Aandacht voor praktijk

De Confederatie Bouw – Vlaamse Schrijnwerkers wil met deze wedstrijd het belang van praktijklessen onder de aandacht brengen. Door de coronapandemie en het vele deeltijdse afstandsonderwijs hebben de leerlingen de afgelopen twee jaar immers veel praktijkuren gemist. En dat is geen goede zaak, aangezien de praktische vaardigheden van leerlingen al jaren achteruitgaan. Het beroep van schrijnwerker behoort in Vlaanderen sinds jaar en dag tot de knelpuntberoepen. Schrijnwerkerijen hebben de grootste moeite om geschoold, vakbekwaam personeel te vinden.