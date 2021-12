Conservator vertrekt bij museum Passchendaele 1917

Hij wil zo’n kans niet laten liggen, maar benadrukt dat hij veel goeie herinneringen overhoudt aan zijn job in Zonnebeke.

Naar aanleiding van zijn vertrek was er wel een discussie in de gemeenteraad. Volgens oppositiepartij N-VA is de financiële toestand van het museum catastrofaal, en moet er een crisismanager aangesteld worden. Dat zou dan betekenen dat gedelegeerd bestuurder en schepen Joachim Jonckheere (meerderheidspartij #TEAM8980) een stap opzij moet zetten. Maar volgens hem kan de goede werking van het museum niet in twijfel getrokken worden en zullen er weer meer bezoekers komen na de coronacrisis.

Bekijk ook: