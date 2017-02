Conservatorium houdt opendeurdag in Kortrijkse binnenstad

De opendeurdag van het Conservatorium vindt dit jaar uitzonderlijk niet in het Conservatorium zelf plaats, maar in de Kortrijkse binnenstad. Het is ook wel een beetje noodzaak, want het gebouw wordt al sinds april vorig jaar verbouwd.

Kortrijk wordt vandaag helemaal overgenomen door leerlingen van het Conservatorium. Eigenlijk is het een opendeurdag, maar door verbouwingswerken zijn de 1600 leerlingen nu voor één dag over de hele stad verspreid. “Op zo’n opendeurdag is het natuurlijk een beetje vreemd, dan kan je je deuren niet openzetten of het is een openwervendag", zegt directeur Peter Verhoyen. "Daarom dat we de deuren in de andere richting geopend hebben en zijn we met het volledige conservatorium de stad ingetrokken.”

Naast de bibliotheek, de Sint-Maartenskerk en verschillende boekhandels zet ook de Schouwburg zijn deuren open. Van dansopvoeringen tot kinderkoren en strijkkwartetten, niemand blijft er op zijn honger zitten.