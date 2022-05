Consumptieparkeren in Kortrijk is een succes

Al bijna duizend mensen hebben in Kortrijk ingetekend op het systeem om hun parkeergeld volledig terugbetaald te krijgen, als ze bij handelaars in de stad shoppen. Tijdens de lanceringsactie krijg je je parking volledig terugbetaald als je 75 euro spendeert bij handelaars.

De beloningsapp Swave laat weten dat al bijna 1000 mensen hun parkeergeld terugkrijgen. Ook schreven al meer handelaars in om vanaf 2 juni zelf een stukje van je parkeergeld terug te betalen. Als dank dat je bij hen kwam shoppen of tafelen. Iedere deelnemende handelaar bepaalt zelf welk percentage van je aankoop je terugkrijgt voor je parking.

De gratis parking actie loopt nog tot 31 mei. Alle deelnemende handelaars en parkings staan opgelijst in de app van Swave, die je kan downloaden via www.swave.be of via de app stores. Je kan Swave downloaden voordat je naar Kortrijk komt, of tot 48u na je eerste aankoop.