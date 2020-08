Contactopsporing Kortrijk heeft nog steeds geen toegang tot centrale databank

Eind juli is de W13 gestart met lokale contacttracing zonder Vlaanderen. Dat gebeurde na een mislukt overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid. De W13 bleef aandringen op een goede samenwerking met Vlaanderen en had toegang tot de centrale databank gevraagd. Die toegang hebben ze nog steeds niet gekregen. Deze week was er wel een technische bijeenkomst.

"Er liggen nog enkele punten op tafel voor de samenwerking rond is", zegt De Coene. Het gaat daarbij over de aansprakelijkheid en de vergoeding voor de lokale contactopsporing. "We willen hier geen groot geld mee verdienen maar het lijkt me redelijk dat personen die de Vlaamse taken overnemen daar naar behoren worden voor vergoed", vertelt De Coene.

Dubbel werk

Volgens De Coene liet de minister wel verstaan dat daar een opening voor is. Ook de toegang tot de centrale databank zou in orde komen. "Ik vermoed dat we deze week nog toegang krijgen. Zo kunnen wij onze informatie delen met Vlaanderen en omgekeerd. Momenteel halen wij onze informatie via de huisartsen, maar dat is dubbel werk."

Bovendien kon de lokale contacttracing al vaststellen dat in de eerste twee weken vier op de tien gezinnen die de lokale contactopspoorders contacteerden nog niet eerder werden gecontacteerd door de Vlaamse contactopsporing. Momenteel zit de lokale contactopsporing aan een weekgemiddelde van 40 personen.

Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid zal de toegang tot de databank er komen maar moeten er nog enkele zaken op punt gesteld worden. Zo moet de toegang nog technisch mogelijk gemaakt worden. "Daar is de bevoegde federale dienst mee bezig maar dat neemt wat tijd in beslag", zegt woordvoerder Joris Moonens van Agentschap Zorg en Gezondheid. Ook moet de overeenkomst tussen de lokale overheden en het Vlaams niveau nog op punt worden gesteld en worden getekend. "In die overeenkomsten wordt de taakverdeling in detail beschreven en worden ook alle afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat die overeenkomsten in de loop van de komende dagen worden getekend", aldus Moonens.

Bekijk ook: