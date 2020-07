Contactopsporing Zuid-West-Vlaanderen on hold

Welzijnsintercommunale W13, dat zijn 14 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen, krijgt dan toch nog geen groen licht van de Vlaamse overheid om aan contacttracing te doen via het platform van Sciensano.

W13 is hierover erg verbaasd want het is overtuigd dat met regionale contactopsporing de verspreiding van het coronavirus sneller gestopt wordt. Maar liefst 11 gepensioneerde artsen die verbonden waren aan AZ Groeninge in Kortrijk staan klaar om dat te doen. W13 hoopt dat het de Vlaamse overheid alsnog kan overtuigen om met het lokaal contactcentrum van start te gaan, want alle voorbereidingen daarvoor zijn gebeurd.

​Een overzicht van de betrokken partijen:



• de gemeenten Kortrijk, Kuurne, Harelbeke, Menen, Wevelgem, Wervik, Anzegem, Avelgem, Zwevegem, Spiere-Helkijn, Deerlijk, Lendelede, Wielsbeke en Waregem;

• de Huisartsenkring van Zuid-West-Vlaanderen;

• de Eerstelijnszones (ELZ) met alle zorgactoren van Kortrijk, Menen en Waregem;

• de ziekenhuizen AZ Groeninge en AZ Delta;

• de welzijnsintercommunale W13.

Bekijk ook