Controle-actie met 100 agenten langs E40

De actie was gericht tegen rondtrekkende inbrekers, die vooral in de vooravond toeslaan in huizen en bedrijven in de buurt van de autosnelweg.

In totaal namen zo’n 100 agenten aan de actie deel, zowel van de lokale als federale politie. Er werden ook speurhonden ingezet en een politiehelikopter. De agenten pikten systematisch voertuigen eruit om die grondig te controleren.

Er werden 46 processen verbaal opgesteld omwille van verkeersovertredingen en zes PV’s voor onder meer druggebruik. De politie spreekt van een geslaagde actie en hoopt dat ze ook een ontradend effect heeft.