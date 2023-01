In de Steenstraat in Brugge komen binnenkort camera's om het doorrijverbod voor auto's te controleren. Sinds vorige zomer mag je met de wagen de winkelstraat niet meer inrijden tussen één en zes, maar veel bestuurders negeren dat.

Camera's moeten binnenkort overtreders via de nummerplaat van de wagen herkennen en beboeten. Er is wel een uitzondering voor hulpdiensten, taxi's, bewoners en winkeliers die er een pand hebben. De stad Brugge wil met het verbod het shoppen in de binnenstad aangenamer maken en het komt ook de luchtkwaliteit ten goede, klinkt het.