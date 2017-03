Controle op fraude met kilometerheffing

Het was voor de eerste keer dat er op drie plaatsen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië zulke controles plaatsvonden. De illegale zogenoemde ‘ jammers’ sturen gps-signalen in de war. Antennes zoals vandaag op de brug in Aalbeke over de E17 spoorden ze op. Uiteindelijk was de vangst nihil, maar in de toekomst volgen nog controles en die zullen meer aan het zicht onttrokken worden, klinkt het.

David Erzeel, Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie: “Het is geen fraude op grote schaal, maar ze komt wel voor. Ook al is het op kleine schaal, wij willen mensen ervan bewust maken dat het niet kan.”

Het bezit van zo’n illegale stoorzender kan een boete tot 50.000 euro opleveren. Op het ontduiken van de kilometerheffing van Viapass staat nog es een boete van 1.000 euro.