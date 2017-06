Controle van broeierij levert weinig op

Op de beelden van Animal Rights is onder meer te zien hoe de kuikens in de Tieltse broeierij meteen gekeurd worden wanneer ze uit het ei komen. Van sommige kuikens die ongeschikt worden geacht, omdat ze bijvoorbeeld te klein zijn of afwijkingen vertonen, wordt de nek gebroken. Andere kuikens worden dan weer verdronken in een emmer water of belanden levend in een afvalcontainer.

Het bedrijf ontkent volgens Weyts formeel dat er kuikens systematisch verdronken worden of de nek wordt gebroken. Uit de eerste controle kan de inspectie ook weinig conclusies trekken, klinkt het. Dat komt omdat er een uitbraak is van vogelgriep in Oostkamp, waardoor er quasi geen vraag is op de markt en dus weinig activiteit in de broeierij, maar ook omdat de kippen op donderdag vertrekken naar de verschillende afnemers.

"Het is op dit moment dus moeilijk om vaststellingen te doen en bewijzen te vinden. Ik zal dus verdere inspecties in het bedrijf bevelen en er bij wijze van voorlopige maatregel de bedrijfsvoering nauwgezet laten opvolgen door ook de volgende dagen inspecteurs van dierenwelzijn een oog in het zeil te laten houden", zegt de minister.

Hij wijst er daarnaast op dat vanaf dit jaar onaangekondigde inspecties zullen plaatsvinden in de pluimveeslachthuizen dankzij een verdubbeling van de capaciteit van de inspectiedienst dierenwelzijn.