Controles op quarantaine nauwelijks haalbaar

Lokale overheden controleren amper of niet of mensen die in quarantaine of isolatie moeten tegen COVID dat ook effectief doen.

Burgemeester krijgen elke dag lijsten binnen van mensen die besmet zijn en zich strikt moeten afzonderen, maar het controleren daarvan blijkt praktisch en juridisch nauwelijks haalbaar of zelfs onmogelijk. Nochtans waren forse boetes aangekondigd voor wie een verplichte quarantaine aan zijn laars lapt. Maar de kans dat je tegen de lamp loopt blijkt minimaal.

Ook de Oostendse burgemeester Bart Tommelein zegt dat de lijst onbruikbaar is en dat hij ook geen mankracht heeft om dat allemaal te controleren. “Ik vermoed dat veel mensen die in quarantaine moeten, ook effectief in quarantaine blijven. Ik ga ervan uit dat de meesten het goed doen. Veel mensen weten ook niet dat ze besmet zijn.”

Ook de politie komt maar niet te weten wie thuis moet blijven. Nico Paelinck, politie Westkust: “Wij kunnen niet handhaven. Die lijst komt binnen bij de burgemeester. Op vandaag kan de politie niet beschikken over deze lijst omwille van privacy. Er is ook geen koppeling tussen de databank van Sciensano en onze databank. Als wij iemand controleren, kunnen we niet weten of die persoon in isolatie moet of niet.” Het wordt dus een kwestie van vertrouwen en verantwoordelijkheid of besmette mensen zich effectief isoleren.

Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten wijst met de vinger naar de Vlaamse Overheid. Ze vraagt om steden en gemeenten geen ondoenbare opdrachten te geven.