Controles op rode diesel iets minder streng

Dat zegt minister van financiën Johan Van Overtveldt. In Engeland is het gebruik van dat type diesel toegestaan, maar elders in Europa is dat verboden. Toch gaan onze buurlanden er minder streng mee om dan onze controleurs. Enkele weken geleden kregen Britse zeilers in Nieuwpoort een boete omdat er sporen van rode diesel in hun tank zaten.

Analysese kunnen zelfs het minste spoortje van rode diesel ontdekken, ook al zit er witte diesel in de tank. Maar de minister laat nu een correctie doorvoeren voor minieme hoeveelheden. Binnenkort wordt de zaak bespoken op een Europese overlegvergadering.