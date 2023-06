Controles op rookverbod in natuurgebieden

Door de hitte en de droogte houden boswachters van de week ook extra controles in natuurdomeinen en bossen. Ze zullen extra streng zijn voor wie het rookverbod niet naleeft. In natuurdomeinen en bossen in onze provincie geldt code geel voor natuurbranden.

We trokken mee met een boswachter naar de duinbossen in De Haan.

Gevaar op natuurbrand

"Kijk, al die grassen zijn al kurkdroog. Je ziet ook duindoorn. Die is zo droog dat hij makkelijk knakt. Als daar een vonkje op komt, dit is echt een fakkel, hé", zegt boswachter Koen Maréchal..

Het is duidelijk. Al was het de voorbije weken aan zee dan wel minder warm dan in de provincie, ook in de duinen is er gevaar op natuurbrand. "Ook het zand, dat duinenzand, dat kan de warmte helemaal opvangen en dan weer afgeven."

En daarom is boswachter Koen, net als zijn collega’s in heel Vlaanderen, extra waakzaam en brengt hij de bezoekers op de hoogte van de gevaren met dit warme weer.

"Ik wil u erop wijzen dat u goed moet nadenken bij alles wat u doet. Geen vuur maken, niet roken, geen barbecues", zegt de boswachter tegen de bezoekers.

Focus op bewustmaking

Al naar gelang van de feiten komt er een aanmaning, al dan niet mondeling of schriftelijk. Er kan ook een proces-verbaal opgemaakt worden. Maar dat is helemaal niet de focus. Focus ligt echt wel op het sensibiliseren, op de bewustmaking.