De controles starten gisteravond en liepen door tot deze ochtend vroeg. Er werden 2.531 voertuigen gecontroleerd op snelheid waarvan 225 voertuigen een overdreven snelheid lieten optekenen. Een voertuig werd geflitst aan 87 kilometer per uur in de bebouwde kom. De politie trok één rijbewijs in.

Daarnaast moesten 576 bestuurders een ademtest afleggen. De overgrote meerderheid kreeg de S van safe te zien. Vijftien bestuurders hadden te veel gedronken.