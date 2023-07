Controversieel: Di Rupo is gastspreker op Vlaamse feestdag in Brugge

Di Rupo gooide gisteren meteen de knuppel in het hoenderhok. “Mensen liggen niet wakker van een scheiding of een staatshervorming,” zei hij, “maar wel van inflatie en energieprijzen. De scheiding van het land is geen visie voor de toekomst. De problemen liggen op Europees niveau. Mijn toespraak is een andere visie dan de visie van verschillende Vlaamse partijen.”

Het 11-juli-komitee zit niet om een stunt verlegen. Vorig jaar was Carles Puigdemont gastspreker. Sommigen vinden het nu wel een wat ongelukkige keuze om minder dan een jaar voor de verkiezingen Di Rupo naar Brugge te halen om hem op de Vlaamse feestdag te horen pleiten voor de eenheid van het land. Dirk De fauw, burgemeester Brugge: “Sommige partijen staan voor een radicale breuk. Er zijn gelukkig ook nog andere partijen die vinden dat er een zekere autonomie moet zijn aan de gemeenschappen, Vlaanderen en Wallonië, maar dat we nog als één land binnen Europa moeten functioneren.”

Oproep aan West-Vlaamse ondernemers

Di Rupo maakt van de gelegenheid gebruik om Vlaamse ondernemers op te roepen om te investeren over de taalgrens. Wallonië rolt een herstelplan van 7 miljard uit en daar zijn gronden en werkkrachten genoeg, zegt hij. “Ik herhaal dat de toegevoegde waarde van de Vlaamse ondernemingen heel belangrijk is. Vlaamse bedrijven vertegenwoordigen nu al ruim 30% van het ‘Bruto Binnenlands Product’ in Wallonië.”

