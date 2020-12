Conz tekent speciaal 'Jommeke'

Al op zijn derde wist Conz dat hij striptekenaar wilde worden. In zijn werkkamer in Oostende zit hij elke dag urenlang te tekenen. Hij is van Ukkel, maar woont al 11 jaar in Oostende. “Ik ben in 2000 afgestudeerd, maar dat is al heel heel lang geleden. Daarvoor wou ik altijd al striptekenaar worden. Altijd al. Uiteindelijk ben ik dat altijd blijven doen en nu is het toch gelukt.”

De opdracht van Standaard Uitgeverij is een ware uitdaging voor Conz. Eerder deden ook de Belgische stripautoriteiten Griffo en Steven Dupré hetzelfde met andere Jommekes-albums. “Dat is het derde album in een soort reeks en die staat op zich. Het heet ook niet Jommeke, maar Jomme. Een interpretatie door de tekenaars van de klassieke reeks. Je mag een hedendaagse update geven in jouw stijl, tekenstijl, vertel stijl. Aanpassen naar jouw wereld. Maar het moet natuurlijk wel Jommeke blijven.”

Hij koos zelf voor de Haaienrots, een fascinerende klassieker van Jef Nys uit 1979. “De haaienrots was één van mijn favoriete albums toen ik klein was. Dit album vond ik echt fantastisch. Er zitten zoveel geweldige dingen in. Een basis onder water, gehersenspoelde haaien, achtervolgingen, zotte duikpakken, en een superslechterik die baas van de wereld wilde worden.”

De nieuwe versie van Conz is een stuk sneller en hedendaags geworden. Volgende week ligt het in de winkel.