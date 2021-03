Corajec, Real United en beMatrix winnen Trends Gazellen

Deze snelgroeiende bedrijven of 'Gazellen' zijn sterke en competitieve bedrijven die het ondernemersklimaat in hun regio positief beïnvloeden.

In de categorie kleine bedrijven gaat de award naar Corajec uit Wielsbeke. Het bedrijf recycleert tapijtafval en maakt er een bodemverbeteraar voor paardenpistes van. Daarnaast verwerkt het bedrijf harde plastics tot nieuwe grondstof.

Bij de middelgrote bedrijven werd Real United als winnaar uitgeroepen. Real United uit Veurne is actief in de retail, de uitzendarbeid, productie en vastgoed.

Bij de grote bedrijven ten slotte gaat de award naar het Roeselaarse beMatrix dat onder meer herbruikbare modulaire kits voor beursstanden en evenementen ontwikkelt. Er werd ook een Super Gazelle uitgereikt aan een onderneming die over de laatste 20 jaar de grootste groei in de provincie gegenereerd heeft. Voor West-Vlaanderen is dit Mulder Natural Foods geworden.