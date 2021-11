Corona: 3 West-Vlaamse gemeenten in nationale TOP 5

Nooit eerder sinds de uitbraak van de corona-epidemie waren de West-Vlaamse besmettingscijfers zo hoog als in deze vierde golf. En dat ondanks de grootste vaccinatiegraad het land, 83 procent van de bevolking is dubbel gevaccineerd.

Onze provincie blijft ook de grootste stijger van het land, De viruscirculatie is bijzonder hoog en de piek is nog niet bereikt.

Als we het hele land bekijken, staat Ardooie op kop met bijna 3500 besmettingen op 100 000 inwoners. Ook Koekelare en Deerlijk staan in de nationale TOP 5, Hooglede en Wingene volgen met stip. Het virus is het minst verspreid aan de westkust.

Elke dag komen er in West-Vlaanderen bijna 1500 nieuwe besmettingen bij. Het vorige record dateert van november vorig jaar, toen waren er 1230 besmettingen per dag. Elke dag zijn er rond de 35 opnames per dag. In de West-Vlaamse ziekenhuizen liggen nu om en bij de 60 patiënten op intensieve zorg. Een jaar geleden waren dat er wel drie keer zoveel, er is dus nog marge.

Nationale cijfers

Tussen 6 en 12 november zijn dagelijks gemiddeld 9.998 Belgen besmet geraakt met het coronavirus, een stijging van 27 procent ten opzichte van de week voordien. Sinds het begin van de pandemie werden in België al 1.512.474 coronabesmettingen vastgesteld.

De besmettingscijfers stijgen in alle provincies, maar vooral in Oost-Vlaanderen (+49,9 procent) en West-Vlaanderen (+37,4 procent) verspreidt het virus zich snel. De incidentie overschrijdt in alle provincies de 1.000 besmettingen per 100.000 inwoners, met uitzondering van Henegouwen (758) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (781).

Tussen 9 en 15 november werden gemiddeld 243 personen per dag in het ziekenhuis opgenomen, een stijging met 28 procent ten opzichte van de week ervoor. Op dit moment liggen 2.648 personen in het ziekenhuis met het coronavirus, waarvan 533 patiënten op intensieve zorg (+23 procent). De ziekenhuizen werden verzocht om op te schalen naar fase 1B voor 19 november, wat betekent dat ze de helft van de bedden (1.000 van de 2.000) op intensieve zorg moeten voorbehouden voor coronapatiënten.

Tussen 6 en 12 november stierven dagelijks gemiddeld 27 personen aan het virus (+27 procent). In totaal overleden al 26.403 Belgen aan COVID-19.