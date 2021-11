Corona: 5 West-Vlaamse gemeenten in nationale TOP 10

In de meeste West-Vlaamse gemeenten stijgen de besmettingscijfers. Als je naar het aantal nieuwe besmettingen van de voorbije 14 dagen kijkt, scoren logischerwijze de iets grotere gemeenten (met veel inwoners) het hoogst: Brugge (+1700), Roeselare (+1200), Kortrijk (+914), Oostende (+854) en Waregem (+698). Gemeenten met weinig inwoners doen het het best: Mesen (+12), Spiere-Helkijn (+25) en Zuienkerke (+35).

Als je rekening houdt met het aantal inwoners scoren verhoudingsgewijs deze gemeenten het slechtst: Ardooie (3.530/100.000 inwoners), Hooglede (2.771/100.000 inwoners), Koekelare (2.642/100.000 inwoners), Deerlijk (2.610/100.000 inwoners), en Wingene (2.510/100.000 inwoners). Als we het hele land bekijken, staat Ardooie op de eerste plaats, en Hooglede op de tweede. Koekelare staat op 5, Deerlijk op 6 en Ruiselede op 10. Vijf West-Vlaamse gemeenten dus in de nationale TOP 10 van slechtst scorende gemeenten.

Nationale cijfers

In de week van 7 tot en met 13 november zijn in België gemiddeld 10.283 nieuwe coronabesmettingen per dag vastgesteld. Het gaat om een stijging met 27 procent in vergelijking met een week eerder. Ook het aantal ziekenhuisopnames vertoont nog altijd een opwaartse trend. Tussen 10 en 16 november werden gemiddeld 238 mensen per dag met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 21 procent meer dan een week eerder. Daardoor bevinden zich intussen 2.693 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+25 procent), van wie er 557 op de afdeling intensieve zorg liggen (+28 procent). Voorts zijn van 7 tot en met 13 november gemiddeld 25,6 mensen per dag overleden na een besmetting met het coronavirus. Ook dat is een stijging in vergelijking met de week ervoor (+11 procent). Het totale dodental voor België bedraagt intussen 26.444.