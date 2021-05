Corona: 508 patiënten op intensieve: aantal patiënten in ziekenhuis blijft dalen

Dat blijkt donderdag uit de meest recente cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal nieuwe besmettingen steeg tussen 17 en 23 mei wel in vergelijking met de zeven dagen ervoor, maar vergelijken is moeilijk omdat in die zeven voorgaande dagen een feestdag (Hemelvaartsdag op 13 mei) voorkwam en er dan minder getest wordt.

Tussen 20 en 26 mei zijn elke dag gemiddeld 104,7 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 18 procent ten opzichte van de week ervoor. Er liggen nog 1.462 patiënten (-14 procent) in het ziekenhuis, van wie 508 op de afdeling intensieve zorg (-14 procent).

In diezelfde periode waren dagelijks gemiddeld 18,3 COVID-overlijdens te betreuren. Dat is een daling met 11 procent op weekbasis. Sinds het begin van de pandemie zijn 24.889 Belgen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Tussen 17 en 23 mei zijn elke dag gemiddeld 2.410 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is een stijging met 15 procent op weekbasis, maar er zijn ook 19 procent meer tests afgenomen per dag (49.826).

De positiviteitsratio bedraagt 5,4 procent.

