Corona: 70% van de Belgen volledig gevaccineerd, maar pandemie wint in kracht

Dat blijkt uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Van alle Belgen hebben er nu bijna 8 miljoen minstens één dosis van een coronavaccin ontvangen. Dat is meer dan 83 procent van de volwassen bevolking. In Vlaanderen zijn 4 miljoen mensen volledig gevaccineerd, goed voor 73 procent van de volwassenen.

Ondanks die hoge vaccinatiegraad, blijkt uit de cijfers van Sciensano wel dat de pandemie aan kracht wint in ons land. Tussen 23 en 29 juli werden dagelijks gemiddeld 33 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen . Dat is een stijging met 23 procent in vergelijking met een week eerder. Er liggen momenteel nog 318 mensen (+ 10 procent) met COVID in het ziekenhuis, van wie er 93 op de afdeling intensieve zorg liggen (+12 procent). Tussen 20 en 26 juli werden gemiddeld ook 1.469 coronabesmettingen per dag vastgesteld. In vergelijking met een week eerder gaat het om een lichte toename, met 4 procent.