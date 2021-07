Corona: aantal besmettingen blijft toenemen

Het aantal besmettingen stijgt in de meeste provincies, maar in Henegouwen (-23 procent), Namen (-18 procent) en Limburg (-14 procent) dalen ze nog. En ook in de Duitstalige gemeenschap daalt het aantal besmettingen nog (-33 procent). De sterkste stijging is er in Luxemburg (+24 procent) en Vlaams-Brabant (+24 procent).

Ziekenhuisopnames en overlijdens blijven wel dalen

Het aantal opnames blijft wel aanzienlijk dalen. Tussen 25 juni en 1 juli werden dagelijks 15 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een daling met 47 procent in vergelijking met de week ervoor.

Ook het aantal overlijdens na een coronabesmetting vertoont nog steeds een dalende lijn. Tussen 25 en 1 juli stierven gemiddeld 3 mensen per dag, een vermindering met 33 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen.

4,5 miljoen Vlamingen gevaccineerd

Ruim 4,5 miljoen Vlamingen kregen al minstens een eerste prik, goed voor net geen 68 procent van de totale bevolking. Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) heeft 99,4 procent van de meerderjarige Vlamingen intussen minstens een uitnodiging gekregen. Bij de minderjarigen hebben al 30.000 à 35.000 van de 140.000 16- en 17-jarigen een eerste prik gekregen.