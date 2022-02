Corona: Aantal besmettingen daalt met 42%

In West-Vlaanderen daalt het aantal besmettingen het snelst van alle provincies:met bijna de helft of -47% per week. Er liggen ook minder covid-patiënten in onze ziekenhuizen: - 9 % per week.

De grootste daling van het aantal besmettingen (vergeleken met het aantal inwoners) is voor Deerlijk en Lichtervelde.

West-Vlaamse situatie (cijfers 10 februari)

In zowat elke gemeente in West-Vlaanderen daalt het aantal besmettingen. De grootste daling (in vergelijking met het aantal inwoners) zien ze in Deerlijk (-46%), daarna in Lichtervelde (-40%), Zwevegem (-37%), Kortrijk (-36%) en Ruiselede (-35%).

Van alle provincies dalen de besmettingen het snelst in West-Vlaanderen of -47% tijdens de laatste twee weken. Ook het aantal ziekenhuisopnames dalen: - 9 % op een week tijd. Dat blijkt uit de cijfers (situatie op 8/02) die UGent-onderzoeker Bart Mesuere verzamelt.

Nationale cijfers

Over heel het land is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is met 42 procent gedaald, tot gemiddeld nog 26.454 besmettingen per dag in de periode van 31 januari tot en met 6 februari.

Ook de situatie in de ziekenhuizen blijft verbeteren, met nog 4.091 opgenomen patiënten (-3 procent), van wie 430 op intensive care (stabiel). Dat blijkt donderdag uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal overlijdens blijft wel nog stijgen en ligt nu op gemiddeld 41 per dag tussen 31 januari en 6 februari, een stijging met ruim een kwart. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft verder dalen. De laatste zeven dagen ging het gemiddeld om 316 opnames, of een daling met 14 procent. Er werd de voorbije periode ook minder getest: er waren nog 76.000 tests, bijna een derde minder dan in de week ervoor. Daarvan was 38,8 procent nog positief, en dat is 6,5 procent lager dan een week daarvoor. Van de volwassen bevolking is 90 procent volledig gevaccineerd. 72 procent heeft een boosterdosis ontvangen van een vaccin.