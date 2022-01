Corona: aantal besmettingen schiet verder de hoogte in

In diezelfde periode werden dagelijks ruim 67.000 testen afgenomen. De positiviteitsratio bedraagt 17,9 procent (+6,9 procent) en het reproductiegetal klokt af op 1,14, wat betekent dat de epidemie aan kracht toeneemt.

Tussen 29 december en 4 januari werden dagelijks gemiddeld 162 mensen in het ziekenhuis opgenomen met COVID-19, ook dat is een stijging met 20 procent. Het totale aantal patiënten in de ziekenhuizen daalt wel lichtjes naar 1.882 (-1 procent), van wie er 504 intensieve verzorging nodig hebben (-13 procent).

In de afgelopen periode overleden dagelijks gemiddeld 24 personen aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is een daling met 28 procent. In totaal vielen er in ons land sinds de start van de pandemie al ruim 28.400 coronaoverlijdens te betreuren.

Intussen hebben 4,4 miljoen Belgen al een boosterprik van een coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 39 procent van de totale bevolking en 48 procent van de 18-plussers.

Situatie in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen zijn er nu 57,1 procent meer besmettingen per dag dan zeven dagen geleden. Dat is meer dan de helft en een stijging in vergelijking met gisteren, maar wel minder dan in het hele land. De afgelopen zeven dagen geraakten in totaal 6164 West-Vlamingen besmet.

De meeste nieuwe besmettingen komen voor in de grote steden als Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende en Waregem. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (aantal gevallen per 100.000 inwoners) het grootst in Gistel, Spiere-Helkijn, Oudenburg, Zonnebeke en Kortemark.

Als we kijken naar het aantal nieuwe besmettingen in heel Vlaanderen, staan Brugge en Kortrijk nog in de top tien.