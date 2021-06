Corona: aantal patiënten op intensieve nadert de 400

Momenteel gaat het om 403 patiënten, zo blijkt woensdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

In totaal liggen er in de ziekenhuizen momenteel 1.161 patiënten met COVID-19. De voorbije zeven dagen werden per dag zowat 85 patiënten opgenomen, een daling met 22 procent in vergelijking met de voorgaande week. Ook het aantal nieuwe besmettingen blijft verder dalen. In de week van 23 tot 29 mei ging het om dagelijks gemiddeld 1.740 bevestigde gevallen, een krimp met 24 procent. Er werd wel ruim een tiende minder getest, de positiviteitsratio daalde licht.

In dezelfde periode zakten de overlijdens wegens COVID-19 met bijna een derde tot dagelijks gemiddeld 13.

