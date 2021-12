Corona: aantal patiënten op intensieve zorg zakt weer onder 800

Momenteel liggen er 2.971 coronapatiënten in de ziekenhuizen, terwijl Sciensano er donderdagochtend nog 3.120 meldde. Op de afdelingen intensieve zorg nam het aantal af van 804 naar 789. De epidemie blijft dan ook afzwakken, zo wijst ook het reproductiegetal van 0,86 uit. In de week vanaf 7 tot en met 13 december namen de besmettingen af tot gemiddeld 11.695 per dag, een daling met 27 procent in vergelijking met de voorgaande zeven dagen. Er werd bijna een vijfde minder tests uitgevoerd en de positiviteitsratio daalde licht tot 15,4 procent. Ook in de overlijdens door COVID-19 toont de positieve trend zich. In dezelfde zeven dagen ging het om gemiddeld minder dan 46 per dag, een vermindering van 8 procent. Tot slot zakten de nieuwe ziekenhuisopnames in de week vanaf 10 tot en met 16 december met 17 procent tot dagelijks ruim 235.

Situatie in West-Vlaanderen

De afgelopen 14 dagen noteerde onze provincie globaal gezien 34 procent minder nieuwe besmettingen. Lichtervelde, Torhout en Ichtegem behoren nog altijd tot de top tien van slechts scorende gemeenten in ons land.