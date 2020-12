Corona: Aantal ziekenhuisopnames daalt verder

In de West-Vlaamse ziekenhuizen liggen momenteel 430 covidpatiënten en dat aantal neemt af. Bekijk hier de situatie per gemeente in onze provincie.

In de West-Vlaamse ziekenhuizen liggen momenteel dus 430 covidpatiënten. Een week geleden waren dat er nog 518 of een daling met 17%.

Van de 430 opgenomen covidpatiënten liggen 77 mensen op Intensieve Zorgen. 44 worden beademd. Er werden 42 nieuw opgenomen in het ziekenhuis en 48 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten.

Aantal besmettingen in West-Vlaanderen

Het totale aantal besmettingen stabiliseert in onze provincie.

Deze gemeenten tellen het meeste aantal besmettingen (in vergelijking tot het aantal inwoners):

1. Hooglede (74 nieuwe gevallen de voorbije 14 dagen)

2. Deerlijk (88)

3. Izegem (174)

4. Lendelede (34)

5. Staden (66)

En deze gemeenten zijn er het best aan toe:

1. Zuienkerke (2)

2. Koksijde (25)

3. Nieuwpoort (17)

4. Veurne (18)

5. Brugge (197)

Situatie in ons land

Gemiddeld worden nu elke dag in ons land iets minder dan 200 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt donderdagochtend uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook met het aantal besmettingen en overlijdens blijft het de goeie kant opgaan.

Volgens het dashboard van Sciensano worden er nu gemiddeld 198 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis met een coronabesmetting. Dat is een daling met 27 procent.

Het aantal vastgestelde besmettingen is met 28 procent gedaald tot 2.304 per dag, het aantal overlijdens daalde met bijna een kwart tot bijna 122 per dag. In totaal liggen op dit moment 3.588 coronapatiënten in een ziekenhuis in ons land. Dat zijn er 3 procent minder dan bij het vorige zevendaagse gemiddelde.

Op de afdelingen intensieve zorg verblijven nog 829 patiënten, eveneens een daling met 3 procent.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.