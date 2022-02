Corona: aantal ziekenhuisopnames heeft piek bereikt

Wat viroloog Steven Van Gucht vrijdag nog aankondigde, is een dag later al een feit: het aantal ziekenhuisopnames heeft de piek van de vijfde golf bereikt. Dat blijkt zaterdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 29 januari en 4 februari werden per dag gemiddeld 352 mensen opgenomen in het ziekenhuis vanwege COVID-19. Dat is 1 procent minder op weekbasis. Er liggen momenteel 4.248 mensen met een coronabesmetting in de Belgische ziekenhuizen, van wie 430 op de afdelingen intensieve zorg.

In de week van 26 januari tot en met 1 februari werden dagelijks gemiddeld 38.081 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is een daling met maar liefst 27 procent ten opzichte van de vorige zeven dagen. In diezelfde week werden per dag ruim 101.000 tests (-15 pct) afgenomen. Daarvan was 43,9 procent positief.

In diezelfde periode vielen per dag gemiddeld bijna 34 doden te betreuren.

West-Vlaamse situatie (op 3/2)

Het aantal West-Vlamingen dat positief test op het virus (3.432) is op een week tijd met goed 40 procent gezakt, dat is de grootste afname in heel het land. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt wel nog in onze provincie, maar ook minder snel. Er liggen nu 534 coronapatiënten in het ziekenhuis (+23,6%). Ook op intensieve zorgen liggen er meer covidpatiënten: 35, een stijging met 34,6 procent in vergelijking met een week eerder. Zeven mensen worden beademend.

De meeste nieuwe besmettingen doen zich voor in de grote steden, zoals Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende en Waregem. In de nationale top tien zien we enkel nog Brugge staan op plaats 8. Als we kijken naar de incidentie (besmettingen berekend per 100.000 inwoners) scoren Wervik, Dentergem, Houthulst en Kuurne het slechtst in onze provincie.