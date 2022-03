Corona: aantal ziekenhuisopnames stijgt licht

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is opnieuw licht gestegen. Tussen 3 en 9 maart werden dagelijks gemiddeld 141,7 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, een toename met 4 procent. Dat blijkt donderdag uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In totaal liggen er momenteel 2.010 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis, waarvan er 192 intensieve zorgen nodig hebben. Op 9 maart hadden 85 patiënten ademhalingsondersteuning nodig en lagen 12 patiënten aan de hart-longmachine. Het reproductiegetal gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames voor België bedraagt 1,01, wat betekent dat de epidemie lichtjes aan kracht wint.

Tussen 28 februari en 6 maart werden dagelijks gemiddeld 6.357 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is 1 procent minder dan in de zeven dagen die voorafgingen. Er werden ook wel minder tests afgenomen, namelijk gemiddeld zo'n 32.583 per dag (-13 procent). De positiviteitsgraad lag op 21,6 procent.

In dezelfde periode overleden elke dag gemiddeld nog 16,7 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting, een daling met 28 procent. Sinds de start van de pandemie twee jaar geleden zijn in ons land al zo'n 30.350 mensen bezweken aan de gevolgen van het virus.

In ons land zijn inmiddels 89 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd, 75 procent kreeg ook al een booster toegediend.