"Corona-afwezigheden op werkvloer pieken"

Het aantal corona-afwezigen op de werkvloer door isolatie of quarantaine bedraagt gemiddeld acht procent, waar dat in januari nog zes procent was. Dat blijkt woensdag uit een enquête van Voka, het Vlaams netwerk van Ondernemingen, bij 700 bedrijven.

De afwezigheden door corona noteren daarmee op het hoogste peil sinds de start van de maandelijkse peilingen van Voka. "Meer mensen dan ooit tijdens de coronacrisis kunnen niet komen werken door besmetting of door quarantaine", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Misbruik ziektebriefje

"Zoals voorspeld treft de omikrongolf de hele samenleving en nu ook onze bedrijven. We gaan ervan uit dat we nu stilaan de piek bereikt hebben." Voka stelt daarnaast ook "een wijdverbreid misbruik en oneigenlijk gebruik" van het ziektebriefje vast, waarbij artsen een ziektebriefje bezorgen aan medewerkers die niet ziek zijn, maar wel in quarantaine zitten.

Wie zich in quarantaine bevindt, moet een quarantaine-attest bezorgen aan zijn werkgever. Met een quarantaine-attest heeft de medewerker recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering, maar niet op gewaarborgd loon bij ziekte.

In 7 op de 10 ondernemingen met meer dan 250 werknemers wordt volgens Voka misbruik vastgesteld van het ziektebriefje, wanneer werknemers in quarantaine zitten. Ook wanneer de kinderen van de werknemer niet naar school kunnen door klas- of schoolsluiting, stellen werkgevers hetzelfde misbruik vast. In kleinere bedrijven liggen de cijfers licht lager.

