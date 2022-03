Corona: Alle indicatoren staan op rood

Tussen 10 en 16 maart werden dagelijks gemiddeld 160,6 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis, een stijging van 13 procent. In het totaal liggen er nu 2.252 COVID-patiënten in de Belgische ziekenhuizen (+12 procent), van wie er 178 (-7 procent) op de afdelingen intensieve zorg liggen. In totaal 64 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 10 patiënten liggen aan een hart-longmachine.

De voorbije zeven dagen is het totale aantal ingenomen bedden toegenomen met 242, het aantal ingenomen bedden op intensieve zorg daarentegen is afgenomen met veertien. In België is 9 procent van de erkende intensieve bedden ingenomen door COVID-19-patiënten. In Waals- en Vlaams-Brabant is dat het hoogst met respectievelijk een bezettingsgraad van 17 en 15 procent.

Tussen 7 en 13 maart werden gemiddeld 8.145 coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er 28 procent meer dan in de voorgaande periode. In dezelfde periode overleden dagelijks ook gemiddeld 20 personen aan de gevolgen van COVID-19, een toename met 16 procent. Het aantal sterfgevallen sinds de start van de pandemie twee jaar geleden staat op 30.492.

De positiviteitsratio stijgt verder naar 25,4 procent (+3,8 procent). In de periode van 7 maart tot 13 maart werden 243.338 testen uitgevoerd, of dagelijks gemiddeld 34.763 testen (+7 procent).

Het reproductiegetal op basis van het aantal ziekenhuisopnames staat op 1,09 (+8 procent), wat betekent dat de epidemie aan kracht wint.

In België hebben 9.226.392 mensen (80,1 procent) een eerste prik gekregen. 9.111.459 mensen (79,1 procent) zijn volledig gevaccineerd en 7.069.519 mensen (61,4 procent) hebben een boosterprik gekregen. In Vlaanderen is 84,3 procent volledig gevaccineerd en kreeg 70 procent ook een boosterprik.