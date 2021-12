Corona: bedrijven kreunen onder werkuitval personeel

Bijna twee op de drie bouwbedrijven had afgelopen week één of meerdere afwezigen door de vierde coronagolf, waardoor leveringen en bouwactiviteiten vertraagd werden.

Dat blijkt uit cijfers van de confederatie Bouw. En dat terwijl driekwart van de bouwbedrijven ook op zoek is naar extra medewerkers. Ook bij bouwbedrijf Potteau in Heule voelen ze de impact van arbeidstekort op de werven en vooral ook in de productie, waar technisch geschoold personeel uitvalt en vacatures sowieso al moeilijk ingevuld raken. Daar worden onder meer gespecialiseerd meubels gemaakt voor ziekenhuizen, kantoren en musea. Vaak ook in opdracht van de overheid. De impact van de huidige coronagolf is hard voelbaar.

En alsof het uitvallen van personeel nog niet erg genoeg is, is het bovendien erg moeilijk om binnen de sector nieuwe werkkrachten te vinden. Momenteel zijn er 18.500 openstaande vacatures in de bouw, 7.000 meer dan één jaar geleden.