Corona: besmettingen en opnames nog steeds aan het stijgen

Het gaat om een stijging met 27 procent ten opzichte van de zeven voorgaande dagen. Dat blijkt donderdag uit de voorlopige cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Daarbij is er sprake van een positiviteitsratio van 2,1 procent. Iets meer dan twee op de honderd testen draaien dus positief uit. Ook de ziekenhuisopnames bevestigen nog steeds de opwaartse trend. Er is sprake van gemiddeld 26,8 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Het gaat om een stijging met 57 procent tegenover de week ervoor. In totaal zijn al zowat 75.800 mensen opgenomen. In de periode van 12 tot 18 juli was er gemiddeld 1,1 overlijden per dag. Dat is 38 procent minder dan in de week ervoor. In totaal is er nu sprake van 25.200 overlijdens sinds de pandemie uitbrak. Intussen heeft 82,6 procent van de volwassen bevolking één dosis van een vaccin gekregen en 67,8 procent is volledig gevaccineerd