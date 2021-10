Corona: Besmettingen en overlijdens nemen toe

Het gemiddeld aantal mensen dat in België per dag overleden is aan de gevolgen van COVID-19 is in de voorbije periode weer toegenomen.

In de week tot en met 8 oktober waren er gemiddeld 9,0 sterfgevallen per dag, of 9 procent meer dan de week ervoor. Het aantal besmettingen steeg met 8 procent, tot dagelijks gemiddeld 2.056. Per honderd testen zijn er vijf positief. Dat blijkt dinsdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinsituut Sciensano.

Het aantal ziekenhuisopnames is daarentegen gedaald: in de periode van 5 tot en met 11 oktober is er sprake van dagelijks gemiddeld 57,0 opnames, een daling met 3 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. Sinds de start van de pandemie is er volgens de teller op het COVID-dashboard van Sciensano sprake van 25.695 overlijdens en werden 80.267 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Momenteel liggen 742 mensen in het ziekenhuis, van wie 198 op

