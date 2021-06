Corona: besmettingen op laagste niveau sinds zomer 2020

Het aantal nieuwe besmettingen per dag duikt onder de 400. Dat is het laagste niveau sinds de zomer van vorig jaar. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. In ons land zijn in totaal al meer dan 10 miljoen dosissen van een coronavaccin toegediend en daar komen er elke dag bijna 100.000 bij.

Tussen 15 en 21 juni werden per dag gemiddeld nog 381 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is een daling met 44 procent op weekbasis. Bij ons zijn de gemeenten De Panne, Lo-Reninge, Mesen en Spiere-Helkijn momenteel coronavrij. Lendelede, Alveringem en Zuienkerke komen aardig in de buurt.

In dezelfde periode vielen dagelijks gemiddeld 6 overlijdens te betreuren. In de week van 18 tot en met 24 juni werden elke dag gemiddeld 29 COVID-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 24 procent ten opzichte van een week eerder. Er liggen nog 421 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 174 op intensieve zorg.