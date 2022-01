Corona: besmettingen stijgen minder snel

Tussen 5 en 11 januari zijn dagelijks gemiddeld 24.162 coronagevallen vastgesteld, dat is een stijging met 51 procent op weekbasis. Er werden per dag ongeveer 88.400 tests afgenomen (+23%). Daarvan waren bijna een derde (29,1% positief. De omikronvariant is goed voor 86,4 procent van de besmettingen.

In diezelfde periode vielen per dag 20 doden te betreuren. Dat is op weekbasis een daling met 11 procent. Tussen 8 en 14 januari werden gemiddeld per dag 189,6 mensen opgenomen in het ziekenhuis, dat is een stijging met 8 procent. In de Belgische ziekenhuizen liggen momenteel 2.106 coronapatiënten (+11%), op de afdelingen intensieve zorg 410 (-12%).