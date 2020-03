Corona: bezoek in ziekenhuizen verboden, niet-dringende ingrepen opgeschort

Die maatregel moet volgens De Block de druk op de Belgische ziekenhuizen verlichten in het kader van de coronacrisis. "Zo behouden ze te allen tijde de capaciteit om patiënten besmet met Covid-19 de best mogelijke zorg toe te dienen, ook als zich een sterke toename in het aantal besmettingen zou voordoen", aldus de minister.

"Op dit moment kunnen onze ziekenhuizen en zorgverleners de corona-uitbraak perfect aan", legt De Block uit. "Dit is dan ook een voorzorgsmaatregel: we anticiperen op een mogelijke toename van het aantal coronabesmettingen, zodat we op dat moment niet in de problemen komen."

Alle algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen in ons land zullen niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen uitstellen. Van zodra dat mogelijk is, zullen ze een inhaalbeweging maken voor die niet-dringende afspraken. De situatie wordt volgens de minister continu gemonitord. "Dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen blijven uiteraard plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan chemotherapie en dialyse."

Nog vanaf zaterdag wordt bezoek aan alle ziekenhuizen verboden. Naast algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen gaat het ook over psychiatrische ziekenhuizen. Voor een aantal groepen mensen geldt het verbod niet: vrijwilligers en stagiairs; ouders (of voogden) van minderjarigen die verblijven op de afdeling pediatrie, kraamzorg of neonatologie; onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase en begeleiders bij noodzakelijke consultaties, onderzoeken of ingrepen (maximum één begeleider per patiënt).

Lees meer: