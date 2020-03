Corona: cafégangers telden af naar verplichte sluiting

Heel wat West-Vlamingen hebben gisteravond nog snel een restaurant- of cafébezoek meegepikt, want straks zijn die voor zeker drie weken dicht. Hier en daar was het zelfs groot feest.

Horeca lijkt het zwaarst getroffen: restaurants die geen afhaal- of leveringservice organiseren moeten drie weken dicht, net als cafés. Bedoeling is dat we niet allemaal blijven samenkomen in één kleine ruimte, en de verspreiding van het coronavirus zo afremt.

Maar voor de sluiting zijn we blijkbaar nog massaal op café geweest. Veel restaurants zaten nog vol, en op café zijn zelfs heuse 'lockdown-feestjes' georganiseerd. In café 't Motje in Roeselare werd er voor sluitingstijd zelfs afgeteld, als was het Nieuwjaar.