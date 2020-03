Corona: cafés organiseren massaal 'Lockdown Parties'

Overal in West-Vlaanderen worden er vanavond 'Lockdown parties' georganiseerd.

Om middernacht gaan alle restaurants en cafés dicht tot minstens 3 april. Het is maar één van de vele maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Maar voor het zover is, proberen café-uitbaters vanavond nog het onderste uit de kan halen, al dan niet met promoties.

Verdeelde reacties

'Geen ramp', klinkt het bij de woordvoerder van minister van Volksgezondheid De Block in De Standaard, maar daar is niet iedereen het mee eens. Volgens epidemoloog Pierre Van Damme werk je zo de mogelijke verspreiding van het coronavirus nog meer in de hand. 'Ik snap de horeca, maar ook de bezoekers moeten op hun verantwoordelijkheid gewezen worden. Wie naar zo'n feest gaat, kan een besmetting oplopen en volgende week ziek zijn.'