Corona: cijfers blijven stabiel

De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 60 coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen, een daling met 1 procent op weekbasis. Daardoor liggen er momenteel nog 769 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een daling met 5 procent op weekbasis. Het aantal coronapatiënten dat intensieve verzorging nodig heeft, daalde op weekbasis met 5 procent tot 56.

Tussen 30 augustus en 5 september testten dagelijks gemiddeld 1.489 mensen positief op het coronavirus. Dat is 2 procent minder dan de zeven dagen daarvoor. In dezelfde periode bezweken 6 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting, dat is stijging met 10 procent.

West-Vlaamse cijfers

Bij de ziekenhuisbezetting in onze provincie is er wel een stijging. Op 7 september lagen er 83 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. Dat is 19% meer dan de week ervoor. Nationaal is er een daling met 1%. Van die 83 zieken liggen er 5 op intensieve zorgen. 1 van hen wordt beademd.

Er waren zo’n 2.200 nieuwe besmettingen de voorbije 14 dagen. Het hoogste aantal nieuwe besmettingen in onze provincie is vastgesteld in de grotere gemeenten als Brugge, Roeselare, Kortrijk, Oostende en Waregem. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (het aantal gevallen omgerekend per 100.000 inwoners) het grootst in Spiere-Helkijn, Lendelede, Houthulst, Dentergem en Kuurne.