Corona: cijfers blijven stijgen

Tussen 18 en 24 maart steeg het gemiddelde aantal besmettingen elke dag met 4.636. Dat is 27 procent meer dan in de voorgaande zevendaagse periode. In diezelfde periode zijn elke dag gemiddeld 27 mensen gestorven aan de gevolgen van COVID-19, of 12,5 procent meer dan een week eerder. In totaal zijn al 866.063 mensen besmet geraakt met het virus en zijn 22.870 mensen gestorven aan de gevolgen van COVID-19.

Tussen 21 en 27 maart zijn elke dag gemiddeld 236,9 mensen opgenomen in het ziekenhuis, of 22 procent meer dan een week eerder. Momenteel liggen er 2.568 mensen in het ziekenhuis, van wie 701 op intensieve zorg.

Ook kregen al 1,2 miljoen mensen minstens één dosis van een coronavaccin toegediend.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.