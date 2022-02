Corona: Daling blijft zich verder zetten

Tussen 16 en 22 februari werden er dagelijks gemiddeld 7.702 nieuwe besmettingen met Sars-CoV-2 vastgesteld, een daling met 35 procent in vergelijking met de week voordien. De positiviteitsratio bedraagt 22,3 procent, goed voor een daling van ruim 5 procent. Het reproductiegetal blijft volgens het dashboard van Sciensano op 0,82 staan, wat betekent dat de epidemie in kracht afneemt.

In totaal liggen er nu volgens de meest recente cijfers 2.503 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis, waarvan er 250 intensieve zorgen nodig hebben. In diezelfde periode lieten dagelijks gemiddeld zo'n 32,3 mensen het leven, een afname met 33 procent. De teller komt daarmee in ons land inmiddels uit op 30.121 COVID-19-overlijdens.

West-Vlaamse cijfers

Het hoogste aantal nieuwe besmettingen in onze provincie de voorbije 14 dagen is vastgesteld in de grotere gemeenten als Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Ieper. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (het aantal gevallen per 100.000) het grootst in Mesen, Ruiselede, Houthulst, Jabbeke en Kortemark. Bekijk hieronder de situatie in uw gemeente.